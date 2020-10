Oroscopo Paolo Fox novembre 2020 Leone: un po’ di tensioni sul lavoro (Di sabato 3 ottobre 2020) Come sarà il mese di novembre 2020 per tutti i nati sotto il segno del Leone? Lo scopriamo subito affidandoci all’Oroscopo annuale di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo mese in amore, lavoro e salute. In amore, potrebbe esserci qualche discussione con il partner a causa del lavoro. Nel lavoro, la situazione sarà un po’ complicata e alcuni dovranno fare delle scelte precise. In salute, ci saranno momenti difficili ma tutto potrà trovare una giusta soluzione. Andiamo adesso a vedere come sarà, nel dettaglio, l’Oroscopo dei nati sotto il segno del Leone per novembre 2020 secondo Paolo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 3 ottobre 2020) Come sarà il mese diper tutti i nati sotto il segno del? Lo scopriamo subito affidandoci all’annuale diFox che ci spiega come andrà questo nuovo mese in amore,e salute. In amore, potrebbe esserci qualche discussione con il partner a causa del. Nel, la situazione sarà un po’ complicata e alcuni dovranno fare delle scelte precise. In salute, ci saranno momenti difficili ma tutto potrà trovare una giusta soluzione. Andiamo adesso a vedere come sarà, nel dettaglio, l’dei nati sotto il segno delpersecondo...

