Open Arms | Conte sarà sentito il 20 11 Salvini “Non ho agito da solo”

(Di sabato 3 ottobre 2020) CATANIA (ITALPRESS) – E’ terminata – con la richiesta di istruttoria da parte del Gup Nunzio Sarpietro – l’udienza preliminare a carico dell’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo, indagato per il presunto ritardo nello sbarco dei migranti dalla nave Gregoretti, salvati dalla. Il giudice potrà così fare una ricognizione e valutare gli elementi rilevanti per la decisione finale. Sarpietro ha disposto l’audizione per il prossimo 4 dicembre dei ministri Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese e dell’ambasciatore Maurizio Messari. Il gup ha anche disposto l’acquisizione di documenti sugli altri sbarchi avvenuti nello stesso periodo in Sicilia. Il gup ha anche stabilito che il presidente del Consiglio Giuseppe...