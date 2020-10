Oliviero Toscani annuncia il nuovo progetto, un altro “muro” a Berlino con le foto dei tedeschi di oggi (Di sabato 3 ottobre 2020) La fotografia è rimasta l’unico mezzo espressivo che, in silenzio, riesce a metterci in rapporto con la nostra coscienza». Lo ha spiegato il Maestro della fotografia Oliviero Toscani a Link Festival del Giornalismo, a Trieste, dove questa mattina è stato protagonista, nella Fincantieri Newsroom di piazza Unità, di un dialogo sui temi della sua ultima pubblicazione, “Caro Avedon” (Solferino) intervistato dalla giornalista Emma D’Aquino. E proprio in questa occasione Toscani ha annunciato il suo nuovo progetto: «Sto preparando un muro nuovo a Berlino – ha annunciato – in vista del 2021, con 190 ... Leggi su udine20 (Di sabato 3 ottobre 2020) Lagrafia è rimasta l’unico mezzo espressivo che, in silenzio, riesce a metterci in rapporto con la nostra coscienza». Lo ha spiegato il Maestro dellagrafiaa Link Festival del Giornalismo, a Trieste, dove questa mattina è stato protagonista, nella Fincantieri Newsroom di piazza Unità, di un dialogo sui temi della sua ultima pubblicazione, “Caro Avedon” (Solferino) intervistato dalla giornalista Emma D’Aquino. E proprio in questa occasionehato il suo: «Sto preparando un muro– hato – in vista del 2021, con 190 ...

