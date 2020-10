“Ognuno avrà ciò che merita”. GF Vip, la fidanzata di Massimiliano Morra rompe il silenzio e lancia una vera bomba (Di sabato 3 ottobre 2020) Dalila Mucedero, parole dure contro la gieffina Del Vesco. La fidanzata di Massimiliano Morra non si trattiene e decide di lanciare parole al vetriolo contro Adua Del Vesco. L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata davvero ricca di colpi di scena e il pubblico da casa trova sempre il motivo per rimanere aggiornato su tutto quello che avviene sotto l’occhio vigile delle telecamere. Ha negato tutto e lo ha fatto davanti agli altri concorrenti. L’ attrice pare non abbia mai affermato che il suo ex fosse sempre stato gay, anche se Tommaso Zorzi non è dello stesso parere. Nel frattempo, alla luce delle parole scritte da Dalila Mucedero fidanzata di Massimiliano Morra, dopo che Adua Del Vesco aveva già dimostrato un ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Dalila Mucedero, parole dure contro la gieffina Del Vesco. Ladinon si trattiene e decide dire parole al vetriolo contro Adua Del Vesco. L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata davvero ricca di colpi di scena e il pubblico da casa trova sempre il motivo per rimanere aggiornato su tutto quello che avviene sotto l’occhio vigile delle telecamere. Ha negato tutto e lo ha fatto davanti agli altri concorrenti. L’ attrice pare non abbia mai affermato che il suo ex fosse sempre stato gay, anche se Tommaso Zorzi non è dello stesso parere. Nel frattempo, alla luce delle parole scritte da Dalila Mucederodi, dopo che Adua Del Vesco aveva già dimostrato un ...

