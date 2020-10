Numeri coronavirus 3 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo (Di sabato 3 ottobre 2020) Se soltanto qualche giorno fa puntavamo a non superare la quota di duemila contagi giornalieri, oggi il campanello d’allarme è che si va verso i 3mila contagi al giorno. I Numeri coronavirus 3 ottobre, infatti, sono impietosi e fanno segnare un progressivo aumento dei contagi. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati +2.844 contagi e un numero di decessi pari a 27. In totale dall’inizio dell’epidemia, i Numeri dei contagiati in Italia è stato di 322.751, mentre le vittime complessivamente sono state 35.968. LEGGI ANCHE > Numeri coronavirus 2 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo Numeri coronavirus 3 ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 3 ottobre 2020) Se soltanto qualche giorno fa puntavamo a non superare la quota di duemila contagi giornalieri, oggi il campanello d’allarme è che si va verso i 3mila contagi al giorno. I, infatti, sono impietosi e fanno segnare un progressivo aumento dei contagi. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati +2.844 contagi e un numero di decessi pari a 27. In totale dall’inizio dell’epidemia, idei contagiati in Italia è stato di 322.751, mentre le vittime complessivamente sono state 35.968. LEGGI ANCHE >c’è die di3 ...

fattoquotidiano : CORONAVIRUS / L'INTERVISTA Parla Andrea Crisanti, il primo a testare gli asintomatici in Veneto [di @amantovani71]… - ilpost : I numeri dell’epidemia in Europa - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, #3ottobre #Coronavirus #COVID19 - giornalettismo : Soltanto qualche giorno fa speravamo di non superare quota 2mila contagi al giorno. Invece, oggi, arriviamo in pro… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Calabria e della #Liguria #Coronavirus #COVID19 -