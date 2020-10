“Non votatelo, odia l’Italia”, l’incredibile accusa verso uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle (Di sabato 3 ottobre 2020) Uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle ha lanciato un appello contro Raimondo Todaro, accusato addirittura di odiare l’Italia. Ma cosa è successo? foto facebookTorna questa sera su Rai 1 un nuovo appuntamento con Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci tornato dopo una lunga pausa. Un’edizione molto particolarmente difficile questa, che ha dovuto fare i conti a più riprese con imprevisti. L’inizio dello show era previsto per lo scorso marzo ma, causa Covid-19, il programma è stato prima rimandato e poi spostato a data da desinarsi. A settembre 2020 finalmente l’attesa sembrava finita, ma il contagio di Samuel Peron e di uno dei ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020) Uno deidicon leha lanciato un appello contro Raimondo Todaro,to addirittura dire l’Italia. Ma cosa è successo? foto facebookTorna questa sera su Rai 1 un nuovo appuntamento concon le, il programma condotto da Milly Carlucci tornato dopo una lunga pausa. Un’edizione molto particolarmente difficile questa, che ha dovuto fare i conti a più riprese con imprevisti. L’inizio dello show era previsto per lo scorso marzo ma, causa Covid-19, il programma è stato prima rimandato e poi spostato a data da desinarsi. A settembre 2020 finalmente l’attesa sembrava finita, ma il contagio di Samuel Peron e di uno dei ...

saveriolakadima : RT @Carmela_oltre: @saveriolakadima @rulajebreal @AlekosPrete @radiosilvana @ChampagneSoci13 E soprattutto non votatelo più ?? - Carmela_oltre : @saveriolakadima @rulajebreal @AlekosPrete @radiosilvana @ChampagneSoci13 E soprattutto non votatelo più ?? - DIEGOR1955 : @DaniloToninelli @GiuseppeConteIT @AzzolinaLucia Caro ministro Toninelli guarda che Zingaretti ha detto che vuole i… - lombarda38 : @Corriere Dillo al tuo presidente che fa il tonto. Non votatelo! - zedeffina88 : @lesei_dimattina Votatelo così non esce ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Non votatelo