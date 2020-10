Non solo MALTEMPO: fiammata di CALDO incredibile con punte fino a 35 gradi (Di sabato 3 ottobre 2020) Mezza Italia è alle prese con il MALTEMPO, in virtù di una forte perturbazione che, dopo aver investito il Nord, si porta anche sul Centro Italia. Resta invece ancora in attesa il Sud, protetto dall’anticiclone africano che sta dando molto filo da torcere al fronte, impedendo la sua avanzata verso sud-est. L’anticiclone è quindi in qualche modo responsabile della troppa persistenza del MALTEMPO al Nord, dove sono cadute localmente piogge alluvionali. Al tempo stesso, tale situazione semi bloccata favorisce un forte afflusso d’aria africana sulle regioni più meridionali e sulla Sicilia. L’Italia è così letteralmente spaccata in due per quanto concerne il profilo termico. Un forte riscaldamento prefrontale si manifesta al Sud. Il Nord Italia e in parte le regioni centrali, a causa ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Mezza Italia è alle prese con il, in virtù di una forte perturbazione che, dopo aver investito il Nord, si porta anche sul Centro Italia. Resta invece ancora in attesa il Sud, protetto dall’anticiclone africano che sta dando molto filo da torcere al fronte, impedendo la sua avanzata verso sud-est. L’anticiclone è quindi in qualche modo responsabile della troppa persistenza delal Nord, dove sono cadute localmente piogge alluvionali. Al tempo stesso, tale situazione semi bloccata favorisce un forte afflusso d’aria africana sulle regioni più meridionali e sulla Sicilia. L’Italia è così letteralmente spaccata in due per quanto concerne il profilo termico. Un forte riscaldamento prefrontale si manifesta al Sud. Il Nord Italia e in parte le regioni centrali, a causa ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Anemocinetica, alberi come fonti di energia non solo combustibile EnergyCuE ‘The Social Network’, 10 anni dopo

Il film nominato all’Oscar sulla fondazione della piattaforma che ha cambiato il gioco (e danneggiato il dibattito) non aveva la sfera di cristallo, ma è un’altra grande storia americana di vittorie e ...

Rita Dalla Chiesa, la confessione inaspettata: “Non mi stacco mai da…”

Rita Dalla Chiesa fa una confessione inaspettata: "Non mi stacco mai da un portaritratti con una foto di mamma" Dopo tanta esitazione, Rita Dalla Chiesa ...

