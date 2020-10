No time to die, il nuovo 007 slitta ancora. James Bond torna in sala nel 2021 (coronavirus permettendo) (Di sabato 3 ottobre 2020) Il nuovo 007? Nel 2021. slitta nuovamente quello che è diventato un po’ il titolo simbolo di un effettivo ritorno alla distribuzione in grande stile della major hollywoodiane nel periodo post Covid. No time to die, il 25esimo titolo del franchise sul celebre agente segreto al servizio di sua maestà, sempre con Daniel Craig protagonista, sarà in sala soltanto il 2 aprile 2021. Lo hanno annunciato i produttori su Twitter: “I produttori di MGM, Universal e Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli hanno annunciato oggi che l’uscita di No time to Die, il 25° film della serie di James Bond, sarà rimandata al 2 aprile affinché possa essere visto dal pubblico in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Il007? Nelnuovamente quello che è diventato un po’ il titolo simbolo di un effettivo ritorno alla distribuzione in grande stile della major hollywoodiane nel periodo post Covid. Noto die, il 25esimo titolo del franchise sul celebre agente segreto al servizio di sua maestà, sempre con Daniel Craig protagonista, sarà insoltanto il 2 aprile. Lo hanno annunciato i produttori su Twitter: “I produttori di MGM, Universal e, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli hanno annunciato oggi che l’uscita di Noto Die, il 25° film della serie di, sarà rimandata al 2 aprile affinché possa essere visto dal pubblico in ...

UniversalPicsIt : MGM, Universal e i produttori di Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, oggi hanno annunciato che l’uscita di… - FQMagazineit : No time to die, il nuovo 007 slitta ancora. James Bond torna in sala nel 2021 (coronavirus permettendo) - clikservernet : No time to die, il nuovo 007 slitta ancora. James Bond torna in sala nel 2021 (coronavirus permettendo) - Noovyis : (No time to die, il nuovo 007 slitta ancora. James Bond torna in sala nel 2021 (coronavirus permettendo)) Playhitm… - vatenacttencass : RT @enricomagrelli: Slittamenti progressivi (non più del piacere) ma delle uscite in sala James Bond Film 'No Time To Die' Delays Release… -