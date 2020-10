Nina | il cane anti diabete Il suo fiuto salva Mia

(Di sabato 3 ottobre 2020) Pesaro, il border collie può avvertire il pericolo per la padroncina 13enne in caso di malessere. "Dà l'allarme prima dei sensori"

Nina è un cane allerta diabete. Con il suo fiuto, avverte il preciso momento in cui la sua più cara amica, la 13enne Mia, ha un calo di zuccheri o un picco nel sangue. Per un diabetico entrambe le ...Pesaro, il border collie può avvertire il pericolo per la padroncina 13enne in caso di malessere. "Dà l’allarme prima dei sensori" ...