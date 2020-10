Niente Nazionale per i napoletani: il motivo della scelta di Mancini (Di sabato 3 ottobre 2020) Hanno fatto non poco rumore le esclusioni di tutti i calciatori del Napoli da parte del ct della Nazionale per i prossimi impegni. Se infatti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 3 ottobre 2020) Hanno fatto non poco rumore le esclusioni di tutti i calciatori del Napoli da parte del ctper i prossimi impegni. Se infatti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ShooterHatesYou : Super contento dell'inserimento in Gazzetta delle determine dell'Agenzia del Farmaco, che mettono a carico del serv… - welikeduel : 'Non ho votato perché non mi interessa più niente, ne ho viste tante ma non è cambiato niente. Votavo Democrazia Cr… - giadanajarro : RT @welikeduel: 'Non ho votato perché non mi interessa più niente, ne ho viste tante ma non è cambiato niente. Votavo Democrazia Cristiana,… - Elisabetta_Mac : RT @welikeduel: 'Non ho votato perché non mi interessa più niente, ne ho viste tante ma non è cambiato niente. Votavo Democrazia Cristiana,… - DaSiracusa : RT @welikeduel: 'Non ho votato perché non mi interessa più niente, ne ho viste tante ma non è cambiato niente. Votavo Democrazia Cristiana,… -