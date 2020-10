NFL, Week 4 – Vince Denver, sprofonda New York; Broncos-Jets 37-28 (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella gara del Thursday Night della Week 4, è Denver ad avere la meglio e trovare la prima vittoria in questa stagione. I Broncos battono i Jets per 37-28, con New York che, per la seconda stagione consecutiva, parte con lo score di 0-4. DARNOLD, CHE PARTENZA Sia Denver sia New York, viste le pessime partenze in questo 2020, entrano in campo decise a farsi valere sull’avversaria ed è Sam Darnold a farlo capire alla difesa dei Broncos. Il reparto difensivo di Vic Fangio non perde occasione per blitzare e far arretrare l’attacco dei Jets, ma è proprio su uno di questi blitz, che il quarterback di New York accende il MetLife Stadium. Darnold, da dietro le 50 yards evita il blitz di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella gara del Thursday Night della4, èad avere la meglio e trovare la prima vittoria in questa stagione. Ibattono iper 37-28, con Newche, per la seconda stagione consecutiva, parte con lo score di 0-4. DARNOLD, CHE PARTENZA Siasia New, viste le pessime partenze in questo 2020, entrano in campo decise a farsi valere sull’avversaria ed è Sam Darnold a farlo capire alla difesa dei. Il reparto difensivo di Vic Fangio non perde occasione per blitzare e far arretrare l’attacco dei, ma è proprio su uno di questi blitz, che il quarterback di Newaccende il MetLife Stadium. Darnold, da dietro le 50 yards evita il blitz di ...

È il primo touchdown in NFL, per la prima scelta dei Broncos all'ultimo draft. Rypien continua, sulla ...

