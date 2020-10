“Nelle mani del Signore…”. Milly Carlucci, nelle sue parole tutta la sua preoccupazione (Di sabato 3 ottobre 2020) Milly Carlucci sta andando avanti con la sua trasmissione ‘Ballando con le stelle’, ma come ben sapete non sono stati pochi i problemi avuti tra casi di coronavirus e problematiche fisiche. La conduttrice televisiva Rai si è sfogata in un’intervista rilasciata al periodico ‘Mio’ ed ha ammesso di essere pervasa da ansie e preoccupazioni perché non sa ancora cosa accadrà da adesso in poi. Lei è consapevole che nulla dipende da loro e spera comunque che tutto possa andare più liscio possibile. Durante la conversazione con il giornalista, oltre a manifestare tutta la sua tensione per il prosieguo del programma, si è soffermata anche sulla rivale di Mediaset, Maria De Filippi. Infatti, in competizione c’è ‘Tu sì que ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 ottobre 2020)sta andando avanti con la sua trasmissione ‘Ballando con le stelle’, ma come ben sapete non sono stati pochi i problemi avuti tra casi di coronavirus e problematiche fisiche. La conduttrice televisiva Rai si è sfogata in un’intervista rilasciata al periodico ‘Mio’ ed ha ammesso di essere pervasa da ansie e preoccupazioni perché non sa ancora cosa accadrà da adesso in poi. Lei è consapevole che nulla dipende da loro e spera comunque che tutto possa andare più liscio possibile. Durante la conversazione con il giornalista, oltre afestarela sua tensione per il prosieguo del programma, si è soffermata anche sulla rivale di Mediaset, Maria De Filippi. Infatti, in competizione c’è ‘Tu sì que ...

