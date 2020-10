Nave Gregoretti: il calendario delle testimonianze del governo. L’Avvocato Bongiorno in sedia a rotelle, colpita da lastra di marmo (Di sabato 3 ottobre 2020) Il 20 novembre tocca a Conte , Toninelli e Trenta, il 4 novembre a Lamorgese e Di Maio. L'Avvocato Bongiorno colpita alla gamba da una lastra caduta dal soffitto dell'aula di giustizia si presenta in sedia a rotelle dopo i soccorsi del 118 Leggi su firenzepost (Di sabato 3 ottobre 2020) Il 20 novembre tocca a Conte , Toninelli e Trenta, il 4 novembre a Lamorgese e Di Maio. L'Avvocatoalla gamba da unacaduta dal soffitto dell'aula di giustizia si presenta indopo i soccorsi del 118

RaiNews : #Gregoretti, rinviata al 20 novembre l'udienza a carico di #Salvini. Il gup sentirà Conte e Toninelli - tg2rai : 'Andrò in tribunale forte delle mie idee. Ho fiducia nella magistratura', cosi @matteosalvinimi che oggi andrà a pr… - LegaSalvini : C'È PURE IL PD A PROCESSARE IN PIAZZA SALVINI - giomo2 : RT @Avvenire_Nei: #CasoGregoretti, arriva in tribunale il «metodo #Salvini » - FirenzePost : Nave Gregoretti: il calendario delle testimonianze del governo. L’Avvocato Bongiorno in sedia a rotelle, colpita da… -