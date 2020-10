Nave Gregoretti: Gup ammette come testi Conte, Di Maio, Trenta, Toninelli e Lamorgese. Udienza rinviata al 20 novembre (Di sabato 3 ottobre 2020) E' stata accolta la richiesta della difesa di Salvini, di ammettere tutti i testi indicati dall'Avvocato Bongiorno. L'Udienza preliminare è quindi rinviata al 20 novembre Leggi su firenzepost (Di sabato 3 ottobre 2020) E' stata accolta la richiesta della difesa di Salvini, dire tutti iindicati dall'Avvocato Bongiorno. L'preliminare è quindial 20

