Naufragio di Lampedusa, l'anniversario nel giorno del processo a Salvini (Di sabato 3 ottobre 2020) Per il processo a Salvini – o meglio, per l'udienza preliminare presso il tribunale di Catania – è stato addirittura fatto un conto alla rovescia, una sorta di eventizzazione, da parte dello stesso partito politico del leader sotto accusa per sequestro di persona nell'ambito delle vicende legate alla nave Gregoretti, di un iter giudiziario che assume i contorni di un sacrificio. Ma oggi, 3 ottobre, non bisogna guardare solo al tempo presente. Occorre andare a ritroso di 7 anni, per concedere il giusto spazio al Naufragio di Lampedusa del 2013, una delle più grandi tragedie di migranti nel Mediterraneo. LEGGI ANCHE > Naufragio Lampedusa, le vittime sarebbero 200 Naufragio di Lampedusa, ecco cosa bisognerebbe ...

