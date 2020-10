Napoli, tutti negativi i tamponi della squadra. Il tweet (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Napoli tira un sospiro di sollievo. Il club ha fatto sapere che i tamponi effettuati stamattina, per rilevare casi di positività al Covid-19 tra i giocatori, hanno dato esito negativo. Ricordiamo che i partenopei saranno impegnati domani contro la Juventus. Questo il tweet: Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi. — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 3, 2020 Foto: logo Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) Iltira un sospiro di sollievo. Il club ha fatto sapere che ieffettuati stamattina, per rilevare casi di positività al Covid-19 tra i giocatori, hanno dato esito negativo. Ricordiamo che i partenopei saranno impegnati domani contro la Juventus. Questo il: Sonoal Covid-19 ieffettuati stamattina al gruppoSSCN. Si comunica che 4devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi. — Official SSC(@ssc) October 3, 2020 Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

