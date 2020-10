Napoli, sono tutti negativi i tamponi odierni: da verificare l’esito degli ultimi 4 (Di sabato 3 ottobre 2020) Sospiro di sollievo in casa Napoli: la società azzurra ha infatti reso noto, attraverso il proprio account Twitter ufficiale, l’esito negativo degli ultimi tamponi effettuati ai propri tesserati, anche se 4 di questi devono ancora essere processati. sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi. — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 3, 2020 Non dovrebbero esserci problemi quindi per la partita contro la Juventus, in programma domani 4 ottobre, alle ore 20.45 Napoli, sono tutti ... Leggi su giornal (Di sabato 3 ottobre 2020) Sospiro di sollievo in casa: la società azzurra ha infatti reso noto, attraverso il proprio account Twitter ufficiale, l’esito negativoeffettuati ai propri tesserati, anche se 4 di questi devono ancora essere processati.al Covid-19 ieffettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi. — Official SSC(@ssc) October 3, 2020 Non dovrebbero esserci problemi quindi per la partita contro la Juventus, in programma domani 4 ottobre, alle ore 20.45...

ZZiliani : Dopodiché, se Juventus-Napoli si giocherà, e se la catena di contagi continuerà (speriamo di no, inutile dirlo) e s… - Sport_Mediaset : +++ #Napoli: i tamponi fatti in mattinata sono negativi. Ne restano 4 da analizzare prima della partenza per… - MCriscitiello : 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coro… - rosaria62 : @guarnieribe Dal sud, Napoli, almeno l'80% indossano la mascherina, all'aperto ed al chiuso, abbiamo paura anche no… - LuigiLiccardo6 : RT @AgentiAnonimi: Il #Napoli comunica che sono tutti negativi al #Covid19 i tamponi effettuati stamattina. ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sono Coronavirus, tamponi negativi al Napoli. Altri tre positivi al Genoa, un caso all'Atalanta la Repubblica Napoli, l’esito del terzo giro di tamponi: tutti negativi, ma 4 devono essere processati

E’ arrivato il responso da parte del Napoli sul terzo giro di tamponi ... La partita contro la Juventus, al momento, non è a rischio. Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al ...

LA NOTA - SSC Napoli: "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra, 4 tamponi saranno pronti più tardi"

"Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi", rende noto la SSC ...

E’ arrivato il responso da parte del Napoli sul terzo giro di tamponi ... La partita contro la Juventus, al momento, non è a rischio. Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al ..."Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi", rende noto la SSC ...