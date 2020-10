Napoli, nuovo ciclo di tamponi previsto a poche ore dalla sfida con la Juventus (Di sabato 3 ottobre 2020) Massima attenzione in casa Napoli in vista della prossima sfida che vedrà i partenopei in campo all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Dopo i casi di positività rilevati negli ultimi giorni il club partenopeo effettuerà un nuovo ciclo di tamponi a poche ore dal fischio d’inizio del match contro la Juventus. Il gruppo squadra, dunque, riceverà l’esito proprio nella giornata domenicale per avere maggiore sicurezza. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Massima attenzione in casain vista della prossimache vedrà i partenopei in campo all’Allianz Stadium di Torino contro la. Dopo i casi di positività rilevati negli ultimi giorni il club partenopeo effettuerà undiore dal fischio d’inizio del match contro la. Il gruppo squadra, dunque, riceverà l’esito proprio nella giornata domenicale per avere maggiore sicurezza.

DiMarzio : #Napoli, nuovo comunicato del club: positivo #Elmas - capuanogio : Oggi nuovo giro di tamponi per il #Napoli con esito nel pomeriggio. La partenza per Torino è fissata per le 20 ma i… - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri Domani pomeriggio nuovo giro di test - GpCIC : RT @sscmertens: Nuovo idolo ti prego ti vogliamo nel Napoli Twitter - RMcM86 : @repubblica Ma se un'ora fa il comunicato diceva 'Nessun nuovo contagiato nel Napoli'. Fate il gioco delle tre carte? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nuovo Napoli, nuovo giro di tamponi a Castel Volturno: domani i risultati Il Mattino TMW - Napoli, a centrocampo colpo per il futuro: arriva il classe 2001 Junior Nzila

Il Napoli ha chiuso l'acquisto di Nzila Goma Christian Junior, centrocampista francese classe 2001, lo scorso anno 15 presenze in Serie B Svizzera con il Chiasso. Ottima la prestazione contro lo ...

Napoli, un altro calciatore positivo: la sfida contro la Juventus si gioca regolarmente

Napoli, un altro calciatore è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di Elmas, ma la partita contro la Juventus è confermata ...

Il Napoli ha chiuso l'acquisto di Nzila Goma Christian Junior, centrocampista francese classe 2001, lo scorso anno 15 presenze in Serie B Svizzera con il Chiasso. Ottima la prestazione contro lo ...Napoli, un altro calciatore è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di Elmas, ma la partita contro la Juventus è confermata ...