Napoli, l’ASL blocca la partenza per Torino: gli ultimi aggiornamenti (Di sabato 3 ottobre 2020) Juventus-Napoli è a rischio rinvio dopo che l’Asl di Napoli ha bloccato la partenza della squadra di Gennaro Gattuso verso Torino. L’Asl Napoli 2 ha bloccato la partenza del Napoli verso Torino dopo la positività di Eljif Elmas, secondo caso nella società di Aurelio De Laurentiis dopo quella di Piotr Zielinski riscontrata ieri. La situazione però, come sottolinea Gazzetta dello Sport, è in evoluzione dato che il club è in contatto con le istituzioni per trovare una soluzione. Il Napoli ha ricevuto questa notizia mentre era già sul pullman per andare all’aeroporto. La partita di domani sera contro la Juventus potrebbe essere rinviata ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Juventus-è a rischio rinvio dopo che l’Asl dihato ladella squadra di Gennaro Gattuso verso. L’Asl2 hato ladelversodopo la positività di Eljif Elmas, secondo caso nella società di Aurelio De Laurentiis dopo quella di Piotr Zielinski riscontrata ieri. La situazione però, come sottolinea Gazzetta dello Sport, è in evoluzione dato che il club è in contatto con le istituzioni per trovare una soluzione. Ilha ricevuto questa notizia mentre era già sul pullman per andare all’aeroporto. La partita di domani sera contro la Juventus potrebbe essere rinviata ...

claudioruss : L’Asl ha bloccato la partenza del #Napoli per #Torino. La squadra domani doveva essere impegnata nel match contro l… - FBiasin : L’Asl blocca la partenza del #Napoli per Torino. #JuveNapoli - DiMarzio : #Napoli, l'Asl blocca la partenza della squadra: salta la gara con la #Juve - t_l_71 : @giucruciani La imparzialissima ASL di Napoli decide se far rinviare le partite adesso... Davvero in paese mi merda siamo... - yutomanga : RT @claudioruss: L’Asl ha bloccato la partenza del #Napoli per #Torino. La squadra domani doveva essere impegnata nel match contro la #Juve… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’ASL Genoa-Torino, rinvio per Covid. Ecco la regola per la Serie A Corriere della Sera