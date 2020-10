Napoli, isolamento fiduciario di 14 giorni per la squadra (Di sabato 3 ottobre 2020) Un periodo di isolamento di fiduciario pari a 14 giorni. E’ quel che dovrà osservare l’intera squadra del Napoli, calciatori negativi al test covid inclusi. E’ quanto ha stabilito l’Asl di Napoli bloccando la partenza della comitiva diretta a Torino. E’ quanto apprende l’ANSA da una fonte qualificata dell’Asl di Napoli. L’isolamento – spiega la fonte – non permette di andare a Torino né trasferimenti in bus. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Un periodo didipari a 14. E’ quel che dovrà osservare l’interadel, calciatori negativi al test covid inclusi. E’ quanto ha stabilito l’Asl dibloccando la partenza della comitiva diretta a Torino. E’ quanto apprende l’ANSA da una fonte qualificata dell’Asl di. L’– spiega la fonte – non permette di andare a Torino né trasferimenti in bus.

