Napoli | Elif Elmas positivo al tampone per il coronavirus

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 ottobre 2020)è il secondo giocatore delaldopo Zielinski. Si attendono aggiornamenti in merito alla partita con la Juventus. Ilha confermato cheè risultatoalper il. Si tratta di uno dei quattro risultati di cui la società era in attesa dopo il giro di tamponi effettuato questa mattina.è il secondo giocatore dela risultaredopo Piotr Zielinski. Ora si attendono aggiornamenti in merito alla partenza della squadra in direzione Torino per la partita con la Juventus in programma domani sera. Durante l’elaborazione degli ...