Napoli, Bakayoko vuole l’azzurro: c’è l’accordo, possibili visite mediche nel weekend (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo aver vagliato varie piste, da Veretout a Vecino, sembra essere Tiemouè Bakayoko il profilo scelto dalla dirigenza del Napoli per rinforzare il proprio centrocampo. Apertura solo al Napoli L’ex centrocampista del Milan è stato lungamente ricercato proprio dal club meneghino che ha tuttavia recentemente mollato la presa per dedicarsi alla ricerca di altri profili, e proprio un ex Milan come Gennaro Gattuso, attuale tecnico dei partenopei potrebbe presto riaverlo a disposizione nella propria rosa, dopo l’esperienza in crescendo con la casacca rossonera nel campioanto italiano. Il giocatore infatti avrebbe trovato l’accordo con il Napoli e anche il Chelsea, proprietario del cartellino sarebbe d’accordo sul passaggio in riva al golfo da parte del centrocampista francese con la ... Leggi su giornal (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo aver vagliato varie piste, da Veretout a Vecino, sembra essere Tiemouèil profilo scelto dalla dirigenza delper rinforzare il proprio centrocampo. Apertura solo alL’ex centrocampista del Milan è stato lungamente ricercato proprio dal club meneghino che ha tuttavia recentemente mollato la presa per dedicarsi alla ricerca di altri profili, e proprio un ex Milan come Gennaro Gattuso, attuale tecnico dei partenopei potrebbe presto riaverlo a disposizione nella propria rosa, dopo l’esperienza in crescendo con la casacca rossonera nel campioanto italiano. Il giocatore infatti avrebbe trovato l’accordo con ile anche il Chelsea, proprietario del cartellino sarebbe d’accordo sul passaggio in riva al golfo da parte del centrocampista francese con la ...

DiMarzio : #Bakayoko è sempre più vicino al #Napoli: in caso di accordo totale, visite mediche già nel weekend - DiMarzio : #Napoli, per il centrocampo occhi su #Bakayoko - AlfredoPedulla : #Bakayoko, il #Napoli vuole provarci fino in fondo. Lui ha detto sì a #Gattuso, serve uno sforzo. Tra poco i dettagli @tvdellosport - WgAlenta : RT @NicoSchira: I no di Rade #Krunic a Friburgo e Eintracht hanno stoppato nei giorni scorsi il ritorno di Tièmouè #Bakayoko al Milan. Senz… - MarioOsimhen : RT @NicoSchira: I no di Rade #Krunic a Friburgo e Eintracht hanno stoppato nei giorni scorsi il ritorno di Tièmouè #Bakayoko al Milan. Senz… -