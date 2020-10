Napoli, Bakayoko molto vicino: il Chelsea accetta il prestito secco (Di sabato 3 ottobre 2020) Tiemoue Bakayoko potrebbe ben presto abbracciare di nuovo Gennaro Gattuso: il Napoli è molto vicino alla chiusura dell’affare con il Chelsea Un colpo a sorpresa in casa Napoli: nelle ultime ore, il club partenopeo ha virato con forza su Tiemoue Bakayoko ed è vicino l’accordo con il Chelsea. Il centrocampista francese avrebbe già dato il suo consenso al ritorno in Italia e nella giornata odierna i suoi intermediari potrebbero incontrare Giuntoli per definire il tutto. La trattativa dovrebbe chiudersi per un prestito secco ma con un compenso in favore dei Blues di circa 2 milioni di euro. Nella corsa al centrocampista francese non è rimasto più nessuno, se ... Leggi su zon (Di sabato 3 ottobre 2020) Tiemouepotrebbe ben presto abbracciare di nuovo Gennaro Gattuso: ilalla chiusura dell’affare con ilUn colpo a sorpresa in casa: nelle ultime ore, il club partenopeo ha virato con forza su Tiemoueed èl’accordo con il. Il centrocampista francese avrebbe già dato il suo consenso al ritorno in Italia e nella giornata odierna i suoi intermediari potrebbero incontrare Giuntoli per definire il tutto. La trattativa dovrebbe chiudersi per unma con un compenso in favore dei Blues di circa 2 milioni di euro. Nella corsa al centrocampista francese non è rimasto più nessuno, se ...

