Napoli | assenza pesante | Elmas positivo al Coronavirus

(Di sabato 3 ottobre 2020) In vista della partita contro la Juventus, nuova tegola per il: ancheal. Tegola per ilin vista della partita contro la Juventus di domani sera. Sono arrivati i risultati dei tamponi che dovevano ancora essere processati: ne mancavano quattro e uno di questi è risultato. Si …

repubblica : Covid, De Luca: 'Scandalosa l'assenza di controlli delle forze dell'ordine' - pavlov_813 : Quando leggo qs cose ricordo con gioia quando sul bus sostitutivo per Napoli (l'aliscafo dovette fermarsi prima per… - FeoAnnarita : Covid, De Luca: 'Scandalo nazionale l'assenza di controlli delle forze dell'ordine' - Manicomitico : @WorldCapo @pisto_gol Gli juventini pensano che il Napoli voglia rinviarla per l'assenza di zielinsky e insigne. - ve10ve : RT @RepubblicaTv: Covid, De Luca: 'Polizia e controlli scomparsi. Bisogna fermare treni e autobus con gente senza mascherina': 'Scandalosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli assenza

Nel Napoli assente pure l'infortunato Insigne. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.Al terzo giro di tamponi spunta il secondo contagiato nel gruppo azzurro dopo Zielinski. Gattuso non li avrà a disposizione per la sfida di domenica ...