Napoli, arrivano i risultati dei tamponi (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo dei calciatori del Napoli. Mentre, tuttavia, si attende per gli esiti di 4 tamponi che devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono tutti negativi al Covid-19 ieffettuati stamattina al gruppo dei calciatori del. Mentre, tuttavia, si attende per gli esiti di 4che devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Alemilanista86 : RT @Gianji871: #Milan Arrivano Dalot e Díaz in prestito secco Milanisti : Skifoooo prestito secco nooooo Bakayoko va al Napoli in prestito… - xblunotte : RT @RepubblicaTv: Covid, de Magistris: 'Esclusi dai tavoli decisionali e i dati non arrivano': 'Noi continuiamo a esprimere profonda insodd… - Marilenapas : RT @RepubblicaTv: Covid, de Magistris: 'Esclusi dai tavoli decisionali e i dati non arrivano': 'Noi continuiamo a esprimere profonda insodd… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Covid, de Magistris: 'Esclusi dai tavoli decisionali e i dati non arrivano': 'Noi continuiamo a esprimere profonda insodd… - RepubblicaTv : Covid, de Magistris: 'Esclusi dai tavoli decisionali e i dati non arrivano': 'Noi continuiamo a esprimere profonda… -