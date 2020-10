Napoli, Andrea Sannino positivo al coronavirus: “Me ne sono reso conto dalla febbre” (Di sabato 3 ottobre 2020) Andrea Sannino positivo al Covid-19. L’artista napoletano lo hano comunicato lui stesso attraverso un post apparso in questi minuti sulle sue pagine social. L’autore di “abbracciame”, uno dei brani più cantati a Napoli durante il lockdown, dice di stare bene, ma di essersi reso conto dei sintomi quando ha avuto i primi decimi di febbre. … L'articolo Napoli, Andrea Sannino positivo al coronavirus: “Me ne sono reso conto dalla febbre” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 ottobre 2020)al Covid-19. L’artista napoletano lo hano comunicato lui stesso attraverso un post apparso in questi minuti sulle sue pagine social. L’autore di “abbracciame”, uno dei brani più cantati adurante il lockdown, dice di stare bene, ma di essersidei sintomi quando ha avuto i primi decimi di febbre. … L'articoloal: “Me nefebbre” Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

sscnapoli : Il saluto di Andrea #Petagna a tutti i tifosi del Napoli! ?? ?? #ForzaNapoliSempre - mattinodinapoli : Andrea Sannino positivo al Covid: «Ho la febbre ma sto bene» - Domenico1oo777 : RT @juventibus: ???????? #ANALISITATTICA #JUVENAPOLI Nuovo test per Andrea #Pirlo, che riceve in casa il Napoli di #Gattuso, che da quando è… - juventibus : ???????? #ANALISITATTICA #JUVENAPOLI Nuovo test per Andrea #Pirlo, che riceve in casa il Napoli di #Gattuso, che da… - leonzan75 : @Andrea_Lorenzon @RossoneroCinico @EmanueleBottoni @PBPcalcio La vedo dura toppino . Atalanta e Napoli si sono rinf… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Andrea Napoli, Andrea Sannino positivo al coronavirus: "Me ne sono reso conto dalla febbre" Teleclubitalia Andrea Sannino positivo al Covid: «Ho la febbre ma sto bene»

Andrea Sannino è positivo al Coronavirus. È stato lui stesso a comunicarlo ai suoi follower con un lungo post su Facebook: «Cari amici, vi scrivo con lo stesso amore che ...

Juventus-Napoli, Zazzaroni: "Ho il terrore che gli azzurri non partiranno per Torino! De Laurentiis..."

Ivan Zazzaroni, conduttore sia televisivo che radiofonico, ha parlato a Radio Deejay della situazione in casa Napoli in vista del match con la Juventus.

Andrea Sannino è positivo al Coronavirus. È stato lui stesso a comunicarlo ai suoi follower con un lungo post su Facebook: «Cari amici, vi scrivo con lo stesso amore che ...Ivan Zazzaroni, conduttore sia televisivo che radiofonico, ha parlato a Radio Deejay della situazione in casa Napoli in vista del match con la Juventus.