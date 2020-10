Nagorno-Karabakh, Azerbaigian: “Tregua solo se Armenia si ritira” (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente dell’Azerbaigian, Aliyev, ha dichiarato: “Gli azeri lascino il Nagorno-Karabakh per un cessate il fuoco”. CAUCASO – Continuano gli scontri tra Azerbaigian e Armenia al confine, lungo la regione del Nagorno-Karabakh. Azerbaigian: “Tregua se Armenia ritira truppe” Al tempo stesso, si lavora affinché la battaglia tra le due fazioni giunga a una tregua. Il presidente azero, Ilham Aliyev, non ha escluso un cessate il fuoco ma a una condizione ben precisa: “Una tregua va bene, ma a quali condizioni? La condizione deve essere che le truppe armene siano ritirate da tutti i territori. Che comincino a ritirare le truppe e ci presentino un cronoprogramma di ritiro, che si ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente dell’, Aliyev, ha dichiarato: “Gli azeri lascino ilper un cessate il fuoco”. CAUCASO – Continuano gli scontri traal confine, lungo la regione del: “Tregua seritira truppe” Al tempo stesso, si lavora affinché la battaglia tra le due fazioni giunga a una tregua. Il presidente azero, Ilham Aliyev, non ha escluso un cessate il fuoco ma a una condizione ben precisa: “Una tregua va bene, ma a quali condizioni? La condizione deve essere che le truppe armene siano ritirate da tutti i territori. Che comincino a ritirare le truppe e ci presentino un cronoprogramma di ritiro, che si ...

