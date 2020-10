Musetti-Gaio al primo turno del Challenger di Parma Sindaco Pizzarotti | “Il torneo è una grande opportunità”

(Di sabato 3 ottobre 2020) Lorenzocontro Federicosarà il big match didel main draw degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna. È stato infatti sorteggiato il tabellone principale delATP125 organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President di, e sono tante le sfide che promettono spettacolo. Oltre alla partita tra il talento classe 2002 ed il numero 132 del mondo, ci sarà l’incontro tra Andreas Seppi e l’argentino Federico Delbonis, testa di serie numero 4. Da non sottovalutare anche il match tra Gianluca Mager e il tedesco Yannick Hanfmann, quello tra Giulio Zeppieri e l’indiano Sumit Nagal e l’affascinante sfida tra il tedesco Philipp Kohlschreiber ed il brasiliano Thiago Seyboth ...

livetennisit : Challenger Parma: Il Tabellone Principale. Almeno 7 azzurri al via. Gaio vs Musetti derby italiano - matmosciatti11 : Sorteggiato il tabellone principale: al primo turno #Musetti affronterà #Gaio, finalista del torneo nel 2019 ??… - alex20026021099 : RT @WeAreTennisITA: Azzurri stabili nel ranking ATP, sale solo Musetti ?? ? Berrettini 8 (0) ? Fognini 15 (0) ? Sonego 46 (0) ?? Travaglia… - VanniPetrelli : RT @WeAreTennisITA: Azzurri stabili nel ranking ATP, sale solo Musetti ?? ? Berrettini 8 (0) ? Fognini 15 (0) ? Sonego 46 (0) ?? Travaglia… - Moixus1970 : RT @WeAreTennisITA: Azzurri stabili nel ranking ATP, sale solo Musetti ?? ? Berrettini 8 (0) ? Fognini 15 (0) ? Sonego 46 (0) ?? Travaglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Musetti Gaio

oktennis

Lorenzo Musetti torna in scena dopo aver vinto il Challenger di Forlì la scorsa settimana. Il tennista ha deciso di giocare il Challenger di Parma, in programma da lunedì 5 a domenica 11 ottobre. Il n ...Tennis | Diamo i Numeri | Centoundici posizioni guadagnate in due settimane. L’ascesa di Lorenzo Musetti nel ranking ATP appare inarrestabile. Lunedì scorso il diciottenne ...