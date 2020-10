Mose, il giorno della verità. Tutti con il fiato sospeso a Venezia in attesa dell’alta marea (Di sabato 3 ottobre 2020) Tutti con il fiato sospeso a Venezia, undici mesi dopo l’acqua altissima che il 12 novembre 2019 arrivò alla seconda quota più elevata di sempre, 187 centimetri sul medio mare. Per il 3 ottobre alle 12.05 è prevista una punta di 135 centimetri, il che significa che il 52 per cento della viabilità pedonale finirebbe sott’acqua. E quindi sembra arrivato il momento in cui il Mose verrà utilizzato per la prima volta, non per un collaudo, ma per verificare se è in grado, come ci si aspetta da oltre vent’anni, di fermare la marea o perlomeno di attutirne gli effetti devastanti. Un anno fa il sistema di dighe mobili in corso di ultimazione non era ancora in grado di funzionare. A novembre scoppiarono le polemiche, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020)con il, undici mesi dopo l’acqua altissima che il 12 novembre 2019 arrivò alla seconda quota più elevata di sempre, 187 centimetri sul medio mare. Per il 3 ottobre alle 12.05 è prevista una punta di 135 centimetri, il che significa che il 52 per centoviabilità pedonale finirebbe sott’acqua. E quindi sembra arrivato il momento in cui ilverrà utilizzato per la prima volta, non per un collaudo, ma per verificare se è in grado, come ci si aspetta da oltre vent’anni, di fermare lao perlomeno di attutirne gli effetti devastanti. Un anno fa il sistema di dighe mobili in corso di ultimazione non era ancora in grado di funzionare. A novembre scoppiarono le polemiche, ...

