Mose a Venezia si alza contro l'acqua alta: Piazza San Marco asciutta per la prima volta (Di sabato 3 ottobre 2020) Venezia - «La Basilica è asciutta, asciutta. È la prima volta ed è un dato importantissimo». Lo ha detto all'Ansa il Primo Procuratore di San Marco a Venezia,... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 ottobre 2020)- «La Basilica è. È laed è un dato importantissimo». Lo ha detto all'Ansa il Primo Procuratore di San,...

LuigiBrugnaro : ++A #Venezia il #Mose è sollevato++ ?? Sono le 10.10 e in questo momento si nota l‘evidente dislivello tra il mare… - LuigiBrugnaro : ++ A #Venezia il #Mose in azione++ ?? Alle 09.52 completato l’innalzamento di tutte le paratoie #acquaalta… - TgLa7 : #Venezia, il Mose e' chiuso, e dentro la Laguna di Venezia la marea non sta crescendo Lo comunica il Centro maree d… - twalso : Ottima notizia! Ma perché quando in Italia le cose funzionano, fanno sempre poco rumore??... mi pareva il caso di d… - BianchiLuigia : RT @paola_demicheli: Il #Mose ha iniziato questa mattina il suo lavoro di difesa di #Venezia dall'acqua alta. Per effetto delle paratoie al… -