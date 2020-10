Montesarchio | auto si ribalta | ferito 24enne

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Incidente stradale la scorsa notte sulla strada statale Appia in prossimità del centro abitato di. Una Fiat 500 con a bordo un, per cause in corso di accertamento, si èta. Il conducente, originario di San Leucio del Sannio, è rimasto. Sul posto è intervenuto il personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea per mettere in sicurezza l’, oltre agli uomini del 118 che hanno condotto il giovane in ospedale, al San Pio di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.