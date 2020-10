Miranda, la scena censurata del film di Tinto Brass: "Lei tiene in mano il..." (Di sabato 3 ottobre 2020) La commissione di revisione cinematografica chiese di censurare alcune scene di Miranda, film di Tinto Brass che in seguito uscì con il divieto ai minori di 14 anni. Miranda, film del 1985 di Tinto Brass che prende liberamente spunto dalla commedia di Carlo Goldoni, La locandiera, fu sottoposto ad un lungo processo di valutazione da parte della commissione censura. Questo film del regista, a differenza de La chiave, fu accolto negativamente dal pubblico e dalla critica. A proposito della scena censurata del film, la commissione dichiarò: "Visionato il film, sentiti gli interessati, che si dichiarano disposti ad accettare eventuali tagli, effettuato il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 ottobre 2020) La commissione di revisione cinematografica chiese di censurare alcune scene didiche in seguito uscì con il divieto ai minori di 14 anni.del 1985 diche prende liberamente spunto dalla commedia di Carlo Goldoni, La locandiera, fu sottoposto ad un lungo processo di valutazione da parte della commissione censura. Questodel regista, a differenza de La chiave, fu accolto negativamente dal pubblico e dalla critica. A proposito delladel, la commissione dichiarò: "Visionato il, sentiti gli interessati, che si dichiarano disposti ad accettare eventuali tagli, effettuato il ...

