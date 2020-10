Milano: Fdi, 'su monopattini giunta Sala irresponsabile' (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Sui monopattini la giunta del sindaco Beppe Sala a Milano è "irresponsabile". Lo dice Andrea Mascaretti, consigliere comunale di Fdi a Palazzo Marino, dopo l'ennesimo incidente di un monopattino elettrico questa notte in via Arconati. "Non ci vuole la sfera di cristallo per prevedere un aumento degli incidenti dopo la realizzazione delle piste ciclabili senza protezioni e dell'autorizzazione a un'enorme flotta di monopattini a circolare per la Città. Solo la giunta Sala poteva dare il via a questa giungla senza regole che espone ciclisti e pedoni al rischio di essere investiti dai monopattini senza assicurazione e alcun elemento che ne consenta l'identificazione", aggiunge. ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020), 3 ott. (Adnkronos) - Suiladel sindaco Beppeè "". Lo dice Andrea Mascaretti, consigliere comunale di Fdi a Palazzo Marino, dopo l'ennesimo incidente di un monopattino elettrico questa notte in via Arconati. "Non ci vuole la sfera di cristallo per prevedere un aumento degli incidenti dopo la realizzazione delle piste ciclabili senza protezioni e dell'autorizzazione a un'enorme flotta dia circolare per la Città. Solo lapoteva dare il via a questa giungla senza regole che espone ciclisti e pedoni al rischio di essere investiti daisenza assicurazione e alcun elemento che ne consenta l'identificazione", aggiunge. ...

TV7Benevento : Milano: Fdi, 'su monopattini giunta Sala irresponsabile'... - mikycer : @ProVitaFamiglia Oh oh provita no sa che a Milano i disabili vengono trattati bene. Mica governano i vostri amici di lega e fdi - MisuratoreDiQl : @DSantanche @FratellidItalia Milano funziona proprio perché non c'è gente di FdI a guidarla. -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Fdi Milano: Fdi, 'su monopattini giunta Sala irresponsabile' Il Tempo Milano: Fdi, 'su monopattini giunta Sala irresponsabile'

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Sui monopattini la giunta del sindaco Beppe Sala a Milano è "irresponsabile". Lo dice Andrea Mascaretti, consigliere comunale di Fdi a Palazzo Marino, dopo l'ennesimo ...

Ballottaggi, a Lecco è caccia all’ultimo voto: volano frecciate dopo il fair play

Domenica e lunedì seggi aperti. Giuseppe «Peppino» Ciresa ha ottenuto il 48,71% dei consensi, sfiorando la vittoria su Mauro Gattinoni, al 41,67%. Secondo turno anche Saronno, Voghera e Viadana ...

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Sui monopattini la giunta del sindaco Beppe Sala a Milano è "irresponsabile". Lo dice Andrea Mascaretti, consigliere comunale di Fdi a Palazzo Marino, dopo l'ennesimo ...Domenica e lunedì seggi aperti. Giuseppe «Peppino» Ciresa ha ottenuto il 48,71% dei consensi, sfiorando la vittoria su Mauro Gattinoni, al 41,67%. Secondo turno anche Saronno, Voghera e Viadana ...