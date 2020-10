Milano: Comune dà fondi per bar e ristoranti in Bovisa, dove apre nuova sede (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Il Comune di Milano darà fondi a chi vuole aprire bar e ristoranti in Bovisa, uno dei quartieri Nord di Milano dove è previsto il trasferimento di 800 dipendenti comunali. Lo ha deciso la giunta, approvando le linee di indirizzo per la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto e a tasso agevolato da 175mila euro. Il denaro andrà a micro, piccole imprese e aspiranti imprenditori che hanno o intendono sviluppare attività di ristorazione nel quartiere Bovisa in vista dell'apertura dei nuovi uffici decentrati del Comune di Milano in via Durando. Con il provvedimento, spiega l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020), 3 ott. (Adnkronos) - Ildidaràa chi vuole aprire bar ein, uno dei quartieri Nord diè previsto il trasferimento di 800 dipendenti comunali. Lo ha deciso la giunta, approvando le linee di indirizzo per la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto e a tasso agevolato da 175mila euro. Il denaro andrà a micro, piccole imprese e aspiranti imprenditori che hanno o intendono sviluppare attività di ristorazione nel quartierein vista dell'apertura dei nuovi uffici decentrati deldiin via Durando. Con il provvedimento, spiega l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività ...

