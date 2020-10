Milan, Pioli: “Trasferta col Rio Ave dispendiosa. Attenzio allo Spezia. Ibrahimovic voglioso di tornare…” (Di sabato 3 ottobre 2020) Stefano Pioli parla alla vigilia di campionato per il suo Milan che sarà impegnato contro lo Spezia per la terza giornata di Serie A. Il tecnico rossonero ha presentato la partita che arriva dopo le fatiche di Coppa contro il Rio Ave.Milan-Spezia, parla Piolicaption id="attachment 1028333" align="alignnone" width="538" Pioli, getty images/captionTra le prime domande per Pioli, quella su Ibrahimovic alle prese col recupero dal coronavirus: "Sta bene ed è voglioso di tornare, gli facciamo i migliori auguri per il suo compleanno senza dire quanti anni ha (ride ndr)". E sul resto della squadra: "Noi pensiamo al presente. Non possiamo guardare a cosa è cambiato rispetto a sette mesi fa. Siamo una squadra ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Stefanoparla alla vigilia di campionato per il suoche sarà impegnato contro loper la terza giornata di Serie A. Il tecnico rossonero ha presentato la partita che arriva dopo le fatiche di Coppa contro il Rio Ave., parlacaption id="attachment 1028333" align="alignnone" width="538", getty images/captionTra le prime domande per, quella sualle prese col recupero dal coronavirus: "Sta bene ed èdi tornare, gli facciamo i migliori auguri per il suo compleanno senza dire quanti anni ha (ride ndr)". E sul resto della squadra: "Noi pensiamo al presente. Non possiamo guardare a cosa è cambiato rispetto a sette mesi fa. Siamo una squadra ...

