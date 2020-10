Milan | Kajer non si nasconde | “Vogliamo vincere l’Europa League”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 3 ottobre 2020) "Per me è meglio così, belle partite contro avversari forti. Meglio anche per la testa". Sono queste le parole di Simon Kjaer ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio dell'Europa League. Il difensore delè pronto per vivere l'annata con i rossoneri da protagonista e non sianche in merito agli obiettivi., Kjaer sogna in grandecaption id="attachment 993741" align="alignnone" width="582" Kjaer (getty images)/caption"Siamo ile dobbiamo avere l'obiettivo dil'Europa League, abbiamo una delle società più grandi del mondo. Quando sei giovane ti piace l'idea di una squadra di giovani. Quando sei vecchio e hai provato varie cose sai che non esiste una squadra solo di giovani perchè ci sono tanti aspetti sul campo che fuori", ha ...