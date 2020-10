Milan-Juventus Women è il big match della 4a giornata di Serie A (Di sabato 3 ottobre 2020) Finalmente ci siamo. Dopo la sosta per le nazionali, riparte il campionato di Serie A, con una quarta giornata che si preannuncia a dir poco spettacolare e che si chiuderà, lunedì sera, con la partita più attesa di tutte, il big match tra Milan e Juventus Women. Le prime tre giornate hanno più o meno confermato, per quanto riguarda le posizioni di vertice, le premesse e le aspettative di quest’estate, con Juventus, Milan e Fiorentina a punteggio pieno, con la Roma che ha avuto invece più difficoltà del previsto, mentre le rivelazioni Sassuolo ed Empoli vanno a caccia di conferme nelle gare in trasferta contro Fiorentina e Pink Bari. Interessante sarà anche la sfida tra Napoli e Inter, con le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Finalmente ci siamo. Dopo la sosta per le nazionali, riparte il campionato diA, con una quartache si preannuncia a dir poco spettacolare e che si chiuderà, lunedì sera, con la partita più attesa di tutte, il bigtra. Le prime tre giornate hanno più o meno confermato, per quanto riguarda le posizioni di vertice, le premesse e le aspettative di quest’estate, cone Fiorentina a punteggio pieno, con la Roma che ha avuto invece più difficoltà del previsto, mentre le rivelazioni Sassuolo ed Empoli vanno a caccia di conferme nelle gare in trasferta contro Fiorentina e Pink Bari. Interessante sarà anche la sfida tra Napoli e Inter, con le ...

Dopo la sosta per le nazionali, riparte il campionato di Serie A femminile. Spicca Milan-Juventus Women che si giocherà lunedì a San Siro ...

