“Mi viene il vomito al pensiero”. Svelati i messaggi dell’amante di Antonio Logli (Di sabato 3 ottobre 2020) Tutte le foto a fine articolo. Già nel 2008, quando Roberta Ragusa era viva ed era la moglie di Antonio Logli, Sara Calzolaio parlava di matrimonio e figli con Antonio Logli. Lo documenta un servizio andato in onda a Chi l'ha visto, nella puntata del 30 settembre, dove, alla luce dell'annuncio delle nozze tra Calzolaio e Logli, sono state mostrate le mail inviate dalla donna all'amante dodici anni fa. L'allora segretaria parlava di matrimonio, di figli, si domandava se Antonio avrebbe mai lasciato Roberta per stare con lei. "Mi viene il vomito al pensiero che mi scambi per lei". Non riesco a immaginare la vita senza di te. So però che affronteremo dei periodi brutti per colpa di questo amore folle, ti confesso che questo mi ... Leggi su howtodofor (Di sabato 3 ottobre 2020) Tutte le foto a fine articolo. Già nel 2008, quando Roberta Ragusa era viva ed era la moglie di, Sara Calzolaio parlava di matrimonio e figli con. Lo documenta un servizio andato in onda a Chi l'ha visto, nella puntata del 30 settembre, dove, alla luce dell'annuncio delle nozze tra Calzolaio e, sono state mostrate le mail inviate dalla donna all'amante dodici anni fa. L'allora segretaria parlava di matrimonio, di figli, si domandava seavrebbe mai lasciato Roberta per stare con lei. "Miilal pensiero che mi scambi per lei". Non riesco a immaginare la vita senza di te. So però che affronteremo dei periodi brutti per colpa di questo amore folle, ti confesso che questo mi ...

