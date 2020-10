“Mi mancherai tanto”. Grave lutto per Ligabue, le sue parole sono un colpo al cuore (Di sabato 3 ottobre 2020) Bruttissima notizia per il mondo della musica e per l’artista Luciano Ligabue. Oggi &eGrave; infatti deceduto Luciano Ghezzi, lo storico bassista che aveva dato vita al ClanDestino, un gruppo musicale. Aveva alle spalle collaborazioni con il cantante e proprio Ligabue ha voluto omaggiarlo con un post pubblicato su Facebook, corredato da un’immagine che li ritrae insieme. Nella sua carriera professionale Ghezzi ha partecipato alle incisioni del basso dei primi quattro dischi dell’artista emiliano. I dischi in questione erano ‘Ligabue’, ‘Lambrusco coltelli rose & popcorn’, ‘Sopravvissuti e sopravviventi’, ‘A che ora &eGrave; la fine del mondo?’. Inoltre, ha preso parte al best of ‘Primo tempo’ ed ha suonato per il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Bruttissima notizia per il mondo della musica e per l’artista Luciano. Oggi &e; infatti deceduto Luciano Ghezzi, lo storico bassista che aveva dato vita al ClanDestino, un gruppo musicale. Aveva alle spalle collaborazioni con il cantante e proprioha voluto omaggiarlo con un post pubblicato su Facebook, corredato da un’immagine che li ritrae insieme. Nella sua carriera professionale Ghezzi ha partecipato alle incisioni del basso dei primi quattro dischi dell’artista emiliano. I dischi in questione erano ‘’, ‘Lambrusco coltelli rose & popcorn’, ‘Sopravvissuti e sopravviventi’, ‘A che ora &e; la fine del mondo?’. Inoltre, ha preso parte al best of ‘Primo tempo’ ed ha suonato per il ...

