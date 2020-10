Meteo Italia nel lungo termine: rischio AFRICA, seguito da NUBIFRAGI (Di sabato 3 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI E’ proprio il caso di scriverlo: l’Oceano Atlantico dominerà la scena Meteo climatica europea. Inevitabile, visto e considerato che il Vortice Polare – la struttura ciclonica protagonista del semestre freddo – è in piena accelerazione. Tuttavia, lo si evince analizzando con molta attenzione i modelli matematici di previsione, a seconda di dove andranno a collocarsi le ondulazioni cicloniche l’Italia vivrà scenari totalmente opposti. Da un lato non è per nulla tramontata l’ipotesi “AFRICA”, quindi l’ipotesi Ottobrata. Il caldo subtropicale potrebbe farci visita, qualora ovviamente eventuali affondi ciclonici si dirigessero verso la Penisola Iberica e ancora peggio qualora dovessero riuscire a ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI E’ proprio il caso di scriverlo: l’Oceano Atlantico dominerà la scenaclimatica europea. Inevitabile, visto e considerato che il Vortice Polare – la struttura ciclonica protagonista del semestre freddo – è in piena accelerazione. Tuttavia, lo si evince analizzando con molta attenzione i modelli matematici di previsione, a seconda di dove andranno a collocarsi le ondulazioni cicloniche l’vivrà scenari totalmente opposti. Da un lato non è per nulla tramontata l’ipotesi “”, quindi l’ipotesi Ottobrata. Il caldo subtropicale potrebbe farci visita, qualora ovviamente eventuali affondi ciclonici si dirigessero verso la Penisola Iberica e ancora peggio qualora dovessero riuscire a ...

