METEO Italia. Maltempo e PIOGGIA, domenica arriva la seconda perturbazione (Di sabato 3 ottobre 2020) METEO SINO AL 9 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Diverse parti di Liguria e Piemonte sono alle prese con le conseguenze alluvionali della troppa PIOGGIA caduta, con picchi addirittura oltre i 500 mm in 24 ore. La perturbazione tende a traslare più ad est, dopo aver scatenato piogge violentissime e nubifragi al Nord-Ovest. Il grosso delle precipitazioni coinvolge il Nord-Est e le regioni centrali. Il Centro-Nord è nella morsa del Maltempo, mentre al Sud imperversa lo scirocco ed il caldo anomalo con la temperatura che si è impennata fino a 37 gradi in Sicilia. Il sistema frontale è infatti rallentato dall’anticiclone proteso proprio tra il Sud Italia e i Balcani, tanto che per questo si sono avute piogge torrenziali di questa portata. Il ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 3 ottobre 2020)SINO AL 9 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Diverse parti di Liguria e Piemonte sono alle prese con le conseguenze alluvionali della troppacaduta, con picchi addirittura oltre i 500 mm in 24 ore. Latende a traslare più ad est, dopo aver scatenato piogge violentissime e nubifragi al Nord-Ovest. Il grosso delle precipitazioni coinvolge il Nord-Est e le regioni centrali. Il Centro-Nord è nella morsa del, mentre al Sud imperversa lo scirocco ed il caldo anomalo con la temperatura che si è impennata fino a 37 gradi in Sicilia. Il sistema frontale è infatti rallentato dall’anticiclone proteso proprio tra il Sude i Balcani, tanto che per questo si sono avute piogge torrenziali di questa portata. Il ...

DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - DPCgov : #24settembre Una intensa ondata di maltempo sta interessando l'Italia con precipitazioni e venti fino a burrasca fo… - DPCgov : ????#allertaARANCIONE, domani lunedì #28settembre, in Calabria, Basilicata, Campania e Sardegna. #AllertaGIALLA in 12… - solonews1011 : RT @ilmeteoit: #Cronaca #Meteo: #ALLUVIONE in #PIEMONTE e #LIGURIA, #Gran #CALDO al #Sud. Ecco cosa sta #ACCADENDO in #Italia - solonews1011 : RT @iconameteo: #Maltempo - L'intensa perturbazione responsabile dell'intensa fase di maltempo che ha colpito il Nord-Ovest si sta spostand… -