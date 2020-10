Meteo dopo 10 Ottobre: conferme su CALDO ANOMALO (Di sabato 3 ottobre 2020) Il tempo sull’Italia ha preso una piega decisamente autunnale. Nei prossimi giorni faticherà a colmarsi l’anomalia negativa di geopotenziale presente nel cuore dell’Europa, specie ancora tra Francia ed Isole Britanniche, dove permarrà il fulcro della circolazione di bassa pressione. Anche l’Italia, almeno in parte, sarà penalizzata condizioni di tempo instabile in particolare sulle regioni settentrionali e su quelle centrali del versante tirrenico, dove si rinnoveranno dei piovaschi. Andrà meglio sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali. Novità Meteo sono previste per l’inizio della seconda decade di Ottobre. la depressione europea risalirà di latitudine per poi variare il proprio baricentro, sprofondando in senso meridiano lungo le nazioni occidentali europee ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Il tempo sull’Italia ha preso una piega decisamente autunnale. Nei prossimi giorni faticherà a colmarsi l’anomalia negativa di geopotenziale presente nel cuore dell’Europa, specie ancora tra Francia ed Isole Britanniche, dove permarrà il fulcro della circolazione di bassa pressione. Anche l’Italia, almeno in parte, sarà penalizzata condizioni di tempo instabile in particolare sulle regioni settentrionali e su quelle centrali del versante tirrenico, dove si rinnoveranno dei piovaschi. Andrà meglio sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali. Novitàsono previste per l’inizio della seconda decade di. la depressione europea risalirà di latitudine per poi variare il proprio baricentro, sprofondando in senso meridiano lungo le nazioni occidentali europee ...

TgrVeneto : Operazione già completata poco dopo le 10. Picco di marea atteso alle 12.05. Giornata storica. Attesa per testare l… - OA_Sport : Golf: Robert Rock solo in testa allo Scottish Open 2020 dopo il terzo giro tra le intemperie meteo - Ossmeteobargone : RT @vdaMeteo: #meteo dopo le forti piogge, ancora precipitazioni alternate a schiarite oggi e domani in #VdA, neve in calo a 1400-1600 m ht… - MarziaDentone : Tramonto dopo l’allerta meteo #mare #tramonto #sunset #sestrilevante #liguria #lamialiguria #myliguria #nuvole - lorenzotrader : Appena andato via con mia figlia dopo aver trovato chiuso per 'avverse condizioni meteo'.... la direzione cortese n… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo dopo AVVISO METEO, WEEKEND con VERO CICLONE sull'Italia: NUBIFRAGI, Tempeste di Vento e pure NEVE! ecco DOVE Sabato Domenica iLMeteo.it News Uomini e Donne, Jessica dopo la scelta sbotta: “Non sono fatti vostri”

Jessica Antonini del Trono Classico di Uomini e Donne dopo la scelta: "Se va male con Davide non sono fatti vostri" Ieri pomeriggio è andata in onda ...

Meteo dopo 10 Ottobre: conferme su CALDO ANOMALO

Il tempo sull’Italia ha preso una piega decisamente autunnale. Nei prossimi giorni faticherà a colmarsi l’anomalia negativa di geopotenziale presente nel cuore dell’Europa, specie ancora tra Francia e ...

Jessica Antonini del Trono Classico di Uomini e Donne dopo la scelta: "Se va male con Davide non sono fatti vostri" Ieri pomeriggio è andata in onda ...Il tempo sull’Italia ha preso una piega decisamente autunnale. Nei prossimi giorni faticherà a colmarsi l’anomalia negativa di geopotenziale presente nel cuore dell’Europa, specie ancora tra Francia e ...