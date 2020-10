Meteo | brutte notizie in arrivo | temporali | neve e raffiche di vento Ecco dove

(Di sabato 3 ottobre 2020) Si preannuncia alquanto capricciosa dal punto di vistarologico la prossima settimana. Già da lunedì 5, fa sapere iL.it dovremo fare i conti cone un clima autunnale e, nei giorni a seguire, le piogge non lasceranno l’Italia lasciando spazio a poche occhiate di sole. Lunedì vedrà il transito di un vortice ciclonico che provocherà diverse piogge in particolare al Centro-Nord: ci aspettiamo rovesci temporaleschi, pur alternati a schiarite, su Liguria di levante, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Entro la serata le piogge arriveranno anche su Toscana, Umbria e zone interne del Lazio,potranno verificarsi intensi. Attenzione perché, specie nel corso della mattinata, alcuni fenomeni ...

