Meteo: allerta rossa a Venezia, pronte le barriere (Di sabato 3 ottobre 2020) allerta rossa per il maltempo in tre regioni: Liguria, Lombardia e Veneto. Le vaste perturbazioni che stanno interessando le regioni settentrionali dell'Italia, si estenderanno oggi con precipitazioni diffuse, anche temporalesche. allerta arancione, invece, in Trentino Alto Adige e su parte di Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. È pronto a entrare in funzione il protocollo d'emergenza, che è stato approvato una settimana fa dal Comitato del Provveditorato alle Opere pubbliche. La preallerta è già scattata, La Capitaneria di Porto è pronta ad emettere un'ordinanza per regolamentare la navigazione, visto che a barriere alzate sarà impossibile per le navi entrare e uscire dalla laguna.

DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo su tutta la Liguria dalle 20 di stasera ?? ZONE A e D (ponente, val… - infoitinterno : Liguria: allerta meteo rossa, parla presidente Giovanni Toti. 'Precipitazioni importanti nel tardo pomeriggio e nel… - VarazzeMeteo : #FINE_AVVISO_METEO_VENTO_Varazze: Vento raffica misurato 29 Km/h alle 10/3/2020 9:54:17 AM Servizio allerta a cura Varazze Meteo Live -