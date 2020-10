Mercedesz Henger fisico statuario, di schiena in piscina: meraviglia per gli occhi (Di sabato 3 ottobre 2020) Su Instagram un nuovo scatto irresistibile di Mercedesz Henger, tra i personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti. La giovane, entrata nel cuore del grande pubblico dopo l’esperienza come naufraga a ‘L’Isola dei famosi’, è nota anche per essere la figlia della pornostar Eva (le due se la giocano in fatto di bellezza) e per essere la compagna da ben due anni del personal trainer Lucas Peracchi, vecchia conoscenza di ‘Uomini e donne’. La 29enne ha postato uno scatto a tre quarti (quasi di schiena) in costume che rende merito alle sue forme pazzesche. leggi anche l’articolo —> Barbara D’Urso in groppa ad un “coniglio”, come “Alice nella favola”: «Nemmeno i bambini…» «Giornata nazionale del sorriso. Di chi ... Leggi su urbanpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Su Instagram un nuovo scatto irresistibile di, tra i personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti. La giovane, entrata nel cuore del grande pubblico dopo l’esperienza come naufraga a ‘L’Isola dei famosi’, è nota anche per essere la figlia della pornostar Eva (le due se la giocano in fatto di bellezza) e per essere la compagna da ben due anni del personal trainer Lucas Peracchi, vecchia conoscenza di ‘Uomini e donne’. La 29enne ha postato uno scatto a tre quarti (quasi di) in costume che rende merito alle sue forme pazzesche. leggi anche l’articolo —> Barbara D’Urso in groppa ad un “coniglio”, come “Alice nella favola”: «Nemmeno i bambini…» «Giornata nazionale del sorriso. Di chi ...

Nek è in formissima grazie a Lucas Peracchi, il fidanzato di Mercedesz Henger. Il cantante 48enne fa gli esercizi mentre il trainer lo osserva attentamente. L’istruttore 34enne è orgoglioso: l’artista ...

