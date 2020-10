Mercato Juve, svolta Raiola: offerta al Barcellona (Di sabato 3 ottobre 2020) Mancano poche ore alla fine di questa particolare finestra di calcioMercato, e la Juventus sarebbe tutto meno che ferma. La dirigenza Juventina starebbe ancora limando alcune situazioni del Mercato in uscita, con la prospettiva di un grande colpo last minute. L’oggetto del desiderio dei bianconeri sarebbe Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, che da tempo è stato accostato alla Vecchia Signora. Andrea Pirlo, però, starebbe guardando ad altro, con l’idea di voler inserire un potenziale vice-Morata, nel reparto offensivo. Il profilo richiesto dall’allenatore sarebbe Moise Kean, per il quale la Juventus potrebbe già aver un accordo con l’Everton. Ma alcune dinamiche di Mercato bloccano il tutto, e Mino Raiola, agente del ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Mancano poche ore alla fine di questa particolare finestra di calcio, e lantus sarebbe tutto meno che ferma. La dirigenzantina starebbe ancora limando alcune situazioni delin uscita, con la prospettiva di un grande colpo last minute. L’oggetto del desiderio dei bianconeri sarebbe Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, che da tempo è stato accostato alla Vecchia Signora. Andrea Pirlo, però, starebbe guardando ad altro, con l’idea di voler inserire un potenziale vice-Morata, nel reparto offensivo. Il profilo richiesto dall’allenatore sarebbe Moise Kean, per il quale lantus potrebbe già aver un accordo con l’Everton. Ma alcune dinamiche dibloccano il tutto, e Mino, agente del ...

