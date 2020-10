Meghan sconfitta in tribunale: parcelle legali altissime (Di sabato 3 ottobre 2020) Meghan Markle, moglie del principe Harry, ha perso il secondo round legale contro due giornali inglesi. L’ex attrice aveva fatto causa alle testate che, nel 2018, avevano pubblicato stralci di una sua lettera per suo padre. Ma parti della missiva si trovano anche in “Finding Freedom”, biografia sui Sussex (scritta, pare, col loro benestare…). Nuova sconfitta per Meghan Markle nella sua battaglia legale contro la stampa britannica. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 3 ottobre 2020)Markle, moglie del principe Harry, ha perso il secondo round legale contro due giornali inglesi. L’ex attrice aveva fatto causa alle testate che, nel 2018, avevano pubblicato stralci di una sua lettera per suo padre. Ma parti della missiva si trovano anche in “Finding Freedom”, biografia sui Sussex (scritta, pare, col loro benestare…). NuovaperMarkle nella sua battaglia legale contro la stampa britannica. Articolo completo: dal blog SoloDonna

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Meghan Markle incassa una sconfitta: il 'Mail on Sunday' vince una battaglia in tribunale - infoitcultura : Nuova sconfitta in aula per Meghan Markle - infoitcultura : Meghan Markle, nuova sconfitta in tribunale nella causa ai tabloid: la sua biografia è un boomerang e sarà u - VanityFairIt : E così il processo continua (e le spese lievitano) #Sussex - dilei_it : Meghan Markle si sfoga: Io vittima -