Medico Trump, non necessita ossigeno, curato con antivirale (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 03 OTT - Donald Trump in ospedale respira senza bisogno dell'ossigeno e viene curato con il remdesivir, un farmaco anti-virale che è stato usato con successo contro il virus Ebola: lo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 03 OTT - Donaldin ospedale respira senza bisogno dell'e vienecon il remdesivir, un farmaco anti-virale che è stato usato con successo contro il virus Ebola: lo ...

TgLa7 : Medico personale di #Trump Sean Conley: 'il presidente non necessita di ossigeno, viene curato con antivirale Remd… - d_cassandro : Chissà che faccia farebbe Trump se ora entrasse nella sua stanza un medico tutto infagottato dalle protezioni che g… - sardanews : Medico Trump, non necessita ossigeno, curato con antivirale - ilnidodelfalco1 : 'Sean P. Conley, medico della Casa Bianca, ha dichiarato che #Trump ha ricevuto una dose di 8 grammi di cocktail di… - GiaPettinelli : Medico Trump, non necessita ossigeno, curato con antivirale -