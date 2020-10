Matteo Salvini, il giorno della prima udienza a Catania: perché il caso Gregoretti è diverso da quello della nave Diciotti e della Open Arms (Di sabato 3 ottobre 2020) Non è ancora il giorno de giudizio, ma Matteo Salvini si presenta da imputato davanti al giudice per le indagini preliminari di Catania per rispondere di un’accusa grave: sequestro di persona aggravato, punibile con una pena che può arrivare anche a 15 anni di carcere. Mentre nella città etnea la Lega raduna alleati e leader, il segretario si presenterà alla prima tappa di un procedimento che potrebbe portare al processo oppure all’archiviazione della richiesta di rinvio a giudizio. La decisione spetterà al giudice per l’udienza preliminare, Nunzio Sarpietro, capo dell’ufficio della città siciliana. Il procedimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Non è ancora ilde giudizio, masi presenta da imputato davanti al giudice per le indagini preliminari diper rispondere di un’accusa grave: sequestro di persona aggravato, punibile con una pena che può arrivare anche a 15 anni di carcere. Mentre nella città etnea la Lega raduna alleati e leader, il segretario si presenterà allatappa di un procedimento che potrebbe portare al processo oppure all’archiviazionerichiesta di rinvio a giudizio. La decisione spetterà al giudice per l’preliminare, Nunzio Sarpietro, capo dell’ufficiocittà siciliana. Il procedimento ...

