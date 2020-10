Matteo al primo round con i pm e iostoconSalvini inonda Twitter (Di sabato 3 ottobre 2020) E' il giorno del processo a Matteo Salvini, in tribunale a Catania per il caso Gregoretti per l'udienza preliminare. Mentre in città va in scena il flash mob di Fratelli d'Italia con la leader Giorgia Meloni scesa in piazza per portare il sostegno al segretario del Carroccio, sui social spopola "iostoconSalvini". L'hashtag inonda la rete e la delegazione di FdI, con Ignazio La Russa e Francesco Lollobrigida presenti, manifesta nel capoluogo blindato per il processo al segretario del Carroccio accusato di sequestro dei migranti. "La difesa dei confini è sacrosanta" e "difendere i confini, proteggere gli italiani" recitano i due striscioni stesi per il leghista. Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) E' il giorno del processo aSalvini, in tribunale a Catania per il caso Gregoretti per l'udienza preliminare. Mentre in città va in scena il flash mob di Fratelli d'Italia con la leader Giorgia Meloni scesa in piazza per portare il sostegno al segretario del Carroccio, sui social spopola "". L'hashtagla rete e la delegazione di FdI, con Ignazio La Russa e Francesco Lollobrigida presenti, manifesta nel capoluogo blindato per il processo al segretario del Carroccio accusato di sequestro dei migranti. "La difesa dei confini è sacrosanta" e "difendere i confini, proteggere gli italiani" recitano i due striscioni stesi per il leghista.

